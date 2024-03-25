В Британии не считают Украину виновной в теракте в «Крокусе»

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс выразил соболезнования в связи с терактом в красногорском «Крокус Сити Холле» и заявил, что Лондон не имеет сведений о связи произошедшего с Киевом, сообщает РИА Новости.

«Я присоединяюсь к достопочтенному джентльмену теневому министру обороны Джону Хили в выражении соболезнований в связи с ужасной террористической атакой. Он абсолютно прав, говоря, что нет совершенно никакой связи с Украиной, о которой мы осведомлены», – сказал министр.

До этого сообщалось, что CША уверены в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле» «Исламского государства» (организация запрещена в России). Об этом на онлайн-брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее был раскрыт принцип отбора исполнителей теракта в «Крокусе».