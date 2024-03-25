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В ОП РФ призвали учредить фонд помощи пострадавшим от ЧП

Член ОП Малькевич: в РФ необходимо создать фонд помощи пострадавшим от ЧП

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Maxim Shemetov/Reuters

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате Александр Малькевич в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что многие российские банки пообещали списать всю задолженность пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». По его мнению, подобную практику следует распространить на жителей российских регионов, страдающих от украинских атак.

Также он призвал учредить в России специальный фонд помощи россиянам в случае ЧП.

«К сожалению, зачастую люди не защищены в рамках страховых случаев от прилетов ракет. Поэтому, мне кажется, было бы правильным создать фонд помощи в случае разного рода ЧП. Для этого депутатскому корпусу необходимо проделать серьезную работу», — отметил Малькевич.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее в ОП РФ заявили о провалившихся попытках Запада сорвать выборы президента России.

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