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Зюганов рассказал Мишустину об операции «ликвидация» против России

Зюганов рассказал Мишустину о трех этапах операции Запада по «ликвидации» России

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал об операции «ликвидация» против России. Об этом сообщили в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

«Я держал в руках гарвардский проект о ликвидации СССР. Первая глава — перестройка, вторая — демократизация, третья — ликвидация. Сейчас они приступили к ликвидации нашей страны, объявив войну на уничтожение», — рассказал он.

Он добавил, что главным врагом являются разработчики этого плана. По его словам, действия стран Запада являются более серьезной проблемой, чем ИГИЛ (организация запрещена в России).

На встрече Мишустина с депутатами Госдумы от фракции КПРФ обсудили трагические события в Подмосковье. Премьер-министр заявил, что те, кто причастен к теракту в «Крокус Сити Холле», заслужили к себе беспощадное отношение.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее сообщалось, что организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт.

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