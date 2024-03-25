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Российский посол объяснил отказ обсуждать с МИД Польши инцидент с ракетой

Посол Андреев: МИД Польши не предоставил доказательств по инциденту с ракетой

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Ministry of Foreign Affairs of Russia/Global Look Press

Посол России в Варшаве Сергей Андреев объяснил, что не поехал по вызову в министерство иностранных дел Польши, так как польская сторона не поделилась доказательствами причастности РФ к инциденту с ракетой. Об этом дипломат рассказал РИА Новости.

«На вопрос о теме беседы мне было сказано, что это было связано со вчерашним инцидентом. <...> Я в ответ спросил, намерена ли польская сторона предоставить нам какие-либо доказательства этих своих утверждений», — сказал Андреев.

По словам посла, он не получил внятного ответа от польского МИДа, поэтому решил отказаться от визита. Он добавил, что России до сих пор не предоставили доказательств не только по недавнему инциденту, но и по происшествию 29 декабря, когда границу Польши якобы нарушила российская ракета.

Андреев уточнил, что предложил польской стороне направить ему соответствующую ноту с курьером или по почте.

Утром 24 марта в минобороны Польши рассказали, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета, которая якобы была запущена дальней авиацией России. В 04:23 по местному времени (06:23 мск) ракету зафиксировали в районе города Осердув близ границы с Украиной. В минобороны утверждают, что объект пробыл в Польше 39 секунд.

Ранее посол Украины назвал «российскую ракету» в Польше поводом для вооружения Киева.

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