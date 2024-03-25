В Австрии и Испании не стали повышать уровень террористической опасности

Правоохранительные органы Австрии и Испании оценивают уровень террористической угрозы как высокий, но не собираются принимать дополнительных мер безопасности в связи с произошедшим в «Крокус Сити Холле» терактом. Об этом сообщает РБК.

В МВД Австрии агентство проинформировали, что оценивают уровень террористической угрозы как высокий с октября 2023 года, однако в настоящий момент не видят причин поднимать его до максимального.

«Сейчас признаков конкретной угрозы нет», — заявили в ведомстве.

Аналогичные данные предоставили в МВД Испании: уровень террористической угрозы оценивается как четвертый (высокий), однако поднимать его до максимального пятого пока не планируется.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

25 марта стало известно, что во Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответственные за теракт в «Крокусе» пытались атаковать Францию.