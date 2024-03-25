Мишустин начал встречу с депутатами Госдумы с минуты молчания из-за теракта

Премьер-министр России Михаил Мишустин начал встречу с депутатами всех фракций Государственной думы с объявления минуты молчания в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер в очередной раз выразил соболезнования родным и близким пострадавших в теракте и назвал главной задачей заботу о них.

«Мы скорбим по каждому из них», – сказал Мишустин.

Также председатель правительства поблагодарил врачей, пожарных, спасателей, сотрудников органов внутренних дел и доноров, которые сдали кровь для раненых. Он подчеркнул, что никакие террористы не смогут запугать страну, в которой живут такие храбрые люди.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».