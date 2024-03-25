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Мария Захарова назвала сегодняшних американцев самой напуганной нацией

Захарова объяснила, почему американцы сегодня являются самой напуганной нацией

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Petrov Sergey/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу назвала американцев самой напуганной нацией на сегодняшний день. Запись беседы опубликована в Telegram-канале дипломата.

Она отметила, что сегодня американцы боятся говорить вслух о важных для них вещах.

«Не из-за их природы, они хотят быть свободными», — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, американские граждане предпочитают не иметь дела с иностранцами, чтобы не попасть в поле зрения спецслужб.

Также представитель российского МИДа проанализировала версию Соединенных Штатов о причастности ИГИЛ (организация запрещена в России) к теракту в «Крокусе». Захарова напомнила, что бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон призывала использовать ваххабитскую разновидность ислама, чтобы победить Советский Союз в Афганистане.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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