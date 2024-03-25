Политолог призвал политически изолировать Украину после теракта в «Крокусе»

Россия должна добиться политической изоляции Украины после теракта в «Крокус Сити Холле». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Марков.

«Задача России сейчас — обеспечить политическую изоляцию украинского террористического режима, максимально указав на связь теракта не с ИГИЛ (организация запрещена в России), а с властями Украины. Для этого нужно не только показывать связь террористов с Украиной, но и разрушать американскую версию теракта», — подчеркнул Марков.

Он не исключил, что в случае подтверждения причастности Киева к теракту в «Крокусе» Россия начнет действовать на Украине более радикально.

Вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ночью 23 марта агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). Однако позже появилась информация, что данное сообщение может быть фейковым. Пользователи социальных сетей писали, что шаблон, который использовали для публикации сообщения, ИГ не использует уже несколько лет.

Ранее Кремль призвал дождаться официальной информации по теракту в «Крокусе».