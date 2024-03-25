В Кремле заявили, что теракт в «Крокусе» навсегда останется в памяти россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» 22 марта, навсегда останется в сердцах россиян.

Так он ответил на вопрос, можно ли провести какие-то параллели между этим происшествием и трагедией в Хатыни, произошедшей в ту же дату 81 год назад.

«Эмоционально как минимум, потому что это те трагедии, которые всегда остаются в памяти. В памяти как минимум нашего народа. И они всегда останутся в памяти россиян», — сказал Песков.

Также Песков заявил, что ни один город и ни одна страна в мире не могут быть застрахованы от угрозы терроризма, так как борьба с ним – это постоянный процесс. Так он ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», можно ли считать произошедший в «Крокус Сити Холле» теракт провалом работы сотрудников силовых структур.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее Песков заявил, что Путин пока не планирует посещать «Крокус Сити Холл».