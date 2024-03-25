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Медведев призвал «убить» всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

Медведев призвал «убить» всех причастных к теракту в «Крокусе»

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо «убить» всех причастных к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

По его словам, этих людей надо ликвидировать, «и это будет». При этом политик отметил, что гораздо важнее уничтожить всех причастных к трагедии — всех, «кто платил, кто сочувствовал, кто помогал».

Незадолго до этого на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева заявила, что россияне ожидают отмену моратория на смертную казнь по некоторым тяжелейшим преступлениям, в том числе терроризму. В партии «Единая Россия» пообещали проработать тему смертной казни.

В свою очередь глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что споры о смертной казни в России могут увести в ложном направлении.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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