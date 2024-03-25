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Кремль призвал дождаться официальной информации по теракту в «Крокусе»

Песков: окончательной версии следствия о причинах теракта в «Крокусе» пока нет

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Окончательной версии причин теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в том числе подробностей о причастности террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ), пока нет. Об этом в ходе брифинга сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Следствие идет, пока еще не озвучивалась какая-то стройная версия. Пока никакие версии вообще не выдвигались», — сказал он.

Представитель Кремля посоветовал дождаться данных от официальных силовых ведомств. Кроме того, он призвал ориентироваться на информацию от наших правоохранительных органов».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ночью 23 марта агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). Однако позже появилась информация, что данное сообщение может быть фейковым. Пользователи социальных сетей писали, что шаблон, который использовали для публикации сообщения, ИГ не использует уже несколько лет.

Ранее в МИД России проанализировали версию США о причастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе».

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