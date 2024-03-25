Сегодня граждане Сербии «более злы на НАТО, чем даже в разгар бомбардировки» 25 лет назад. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, республика до сих пор переживает посттравматический синдром.

«Самое интересно, что чем моложе поколение, то тем более антизападно они ориентированы. Антизападно именно в политическом смысле. <...> Так что сербы не то, что не забывали, но я думаю, что культура памяти у нас только возрастает по поводу нелегальной агрессии, которая произошла против нас 25 лет назад», — сказал Гайич.

Он добавил, что у сербов есть четкое понимание причин конфликта на Украине. Россия, по его словам, сражается за весь мир, который хочет свободы от гегемонии Запада.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности ООН, посвященное 25-летию бомбардировок Североатлантического альянса Югославии, пройдет в понедельник, 25 марта.