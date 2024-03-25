Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сербский политолог: сейчас Белград зол на НАТО больше, чем 25 лет назад

Политолог Гайич: сейчас Белград зол на НАТО больше, чем в разгар бомбардировки

close
100%
Darko Vojinovic/AP

Сегодня граждане Сербии «более злы на НАТО, чем даже в разгар бомбардировки» 25 лет назад. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил сербский политолог Стеван Гайич. По его словам, республика до сих пор переживает посттравматический синдром.

«Самое интересно, что чем моложе поколение, то тем более антизападно они ориентированы. Антизападно именно в политическом смысле. <...> Так что сербы не то, что не забывали, но я думаю, что культура памяти у нас только возрастает по поводу нелегальной агрессии, которая произошла против нас 25 лет назад», — сказал Гайич.

Он добавил, что у сербов есть четкое понимание причин конфликта на Украине. Россия, по его словам, сражается за весь мир, который хочет свободы от гегемонии Запада.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности ООН, посвященное 25-летию бомбардировок Североатлантического альянса Югославии, пройдет в понедельник, 25 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами