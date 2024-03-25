В Британии призвали к переговорам по Украине с сохранением Россией территорий

Бывший посол Великобритании в РФ Энтони Брентон призвал Москву и Киев к мирным переговорам с учетом сохранения Россией территорий. Об этом он написал в статье для Financial Times.

«Взрослым ответом станут переговоры. Украина продолжит существовать как независимая демократия с сильными связями с Западом», — заявил Брентон.

При этом дипломат отметил, что Киеву потребуются надежные гарантии безопасности, как и Москве. Экс-посол считает, что переговоры должны привести к территориальному переделу, и по их итогам территории, которые не желают оставаться украинскими, в том числе Крым, останутся в составе России.

По мнению Брентона, такое решение станет для всех менее болезненным, чем продолжение конфликта.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая станет нелегитимным в связи с его решением не проводить президентские выборы. В этом случае России непонятно, с кем можно будет проводить мирные переговоры в Киеве.

22 марта министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что дипломатические усилия по урегулированию кризиса на Украине возобновятся тогда, когда поступят соответствующие сигналы из Москвы.

Ранее в Кремле заявили, что СВО стала войной.