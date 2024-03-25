Британский аналитик увидел сигнал для НАТО в ударах по аэродромам ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ударами по украинским аэродромам Россия продемонстрировала НАТО, что сможет уничтожить поставленные ВСУ истребители F-16. Такую точку зрения он высказал на своем канале в YouTube.

Речь идет об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором ВСУ собирались принять поставленные Западом истребители F-16.

По словам Меркуриса, нанесенный аэродрому ущерб, вероятно, замедлит поставку F-16 и послужит предупреждением для стран НАТО. Если истребители действительно появятся на аэродроме, ВС РФ нанесут по ним удар, считает эксперт.

До этого он заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, российская армия и так наносит «колоссальный ущерб» при помощи авиабомб, а теперь будет использовать ФАБ-3000, который мощнее всего, что применялось ранее.

Он не исключил, что соответствующая авиабомба будет использоваться вместе с ее меньшими вариантами.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.