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Российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24

РИА Новости: ВС России ударили по украинским Су-24 на аэродроме Мартыновка

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Михаил Палинчак/РИА Новости

Российские военнослужащие ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, ранее атаковавшие Севастополь. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Он отмечает, что итоги удара по аэродрому до конца неизвестны, но уже «можно смело говорить о двух самолетах Су-24». По словам Лебедева, бомбардировщики переделали под запуски иностранных ракет. Кроме того, он заявил, что сдетонировал большой склад авиационных ракет — взрыв услышали и ощутили за 12 км от аэродрома.

Лебедев подчеркнул, что определить цели для удара удалось с помощью сообщений его агентуры из Одессы и из Николаевской области. По его данным, Вооруженные силы Украины планировали использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока, когда самолеты ВВС Украины приземлились там, по ним ударили российские военные.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет над Севастополем.

Ранее губернатор Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ получил ранения ребенок.

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