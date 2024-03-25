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Политолог: бомбардировка Югославии была репетицией перед целой серией конфликтов

Политолог Светов: Запад не сожалеет о том, что сделал в Югославии

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Darko Vojinovic/AP

Бомбардировка Югославии стала репетицией для США, которые к тому моменту полностью осознали себя новым гегемоном. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Юрий Светов. Он напомнил, что после конфликта на Балканах последовали Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия — целая череда военных операции, проводимых без согласия ООН.

Эксперт подчеркнул, что Запад нисколько не сожалеет о том, что сделал.

«Американским президентам хватает наглости приезжать в Хиросиму и Нагасаки в памятные даты этих бомбардировок. Но никто же из них не приносит извинений. А уж тут, в случае с Югославией, тем более не будут говорить. Они не признают себя виноватыми», — сказал Светов.

До этого сообщалось, что запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности ООН, посвященное 25-летию бомбардировок Североатлантического альянса Югославии, пройдет в понедельник, 25 марта.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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