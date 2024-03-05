В МИД Германии прокомментировали возможные поставки Taurus Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя возможность поставок ракет Taurus Украине, заявила о необходимости изучить на основе международного права все доступные средства. Об этом сообщила телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — сказала министр.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок немецких крылатых ракет Taurus на Украину.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus, а также планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов. Согласно представленному Симоньян тексту, участники беседы просчитывали варианты, как поддержать Киев, чтобы Германия не стала непосредственным участником конфликта.

3 марта министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что обсуждение немецкими офицерами передачи ракет Taurus Украине не означает, что Киев получит их.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что утечка разговора немецких офицеров говорит о непрофессионализме армейской элиты ФРГ.