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Посол заявил о понимании лидерами стран ЕС последствий помощи Украине

Посол РФ в Гааге Тарабрин: лидеры стран ЕС осознают последствия помощи Украине

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Сергей Отрошко/РИА Новости

Большая часть лидеров ЕС понимают последствия возможной отправки военных на Украину и не поддерживают позицию президента Франции Эммануэля Макрона в этом вопросе. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин, слова которого передает газета «Известия».

«Воинственные заходы Макрона не только не нашли широкой поддержки среди союзников по НАТО, но и обнажили существующие на Западе разногласия по поводу ситуации на Украине», — заявил он.

Тарабрин добавил, что лидеры Евросоюза осознают, что отправка военных на Украину приведет к прямому столкновению НАТО и РФ.

24 марта экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил, что в Евросоюзе понимают, что конфликт на Украине в итоге завершится поражением последней.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры стран Европейского союза находятся в состоянии военного психоза, превращая события на Украине в личное дело, что может привести к отправке войск Запада в республику.

Также президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что государства восточного фланга НАТО поддерживают идею отправки сухопутных войск на Украину, в отличие от союзников из других регионов.

Ранее в Кремле заявили, что СВО стала войной.

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