Маск заявил о приостановке поддержки Демократической партии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что больше не будет поддерживать Демократическую партию. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

«Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец», — поделился Маск.

Отмечается, что красный цвет является цветом Республиканской партии, а синий — Демократической, а синие и красные волны используются для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов.

До этого Маск говорил, что президент США Джо Байден и его администрация не борются с преступностью мигрантов.

Так бизнесмен прокомментировал публикацию о том, что полиция в Лос-Анджелесе сформировала специальный отряд по противодействию организованным бандам иностранцев, грабящим дома. Отмечается, что преступники прибывают из латиноамериканских стран, а за первые месяцы 2024 года было ограблено более 900 домов.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».