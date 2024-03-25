Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новый законопроект должен облегчить бремя жилищных организаций и граждан

«Известия»: УК хотят освободить от коммунальных долгов банкротов

close
100%
Антон Денисов/РИА «Новости»

Государственная дума Российской Федерации до конца весенней сессии приступит к рассмотрению законопроекта, который может освободить управляющие компании от коммунальных долгов банкротов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, в парламенте поддерживают внесудебное банкротство, чтобы у социально незащищенных граждан, которые имеют небольшой долг, существовала возможность начать жизнь с чистого листа.

Он подчеркнул, что в подобной ситуации ни управляющие компании, ни другие собственники в домах, где живет банкрот, не должны искать способы заплатить не только за себя, но и за должника.

До этого, по данным Федеральной службы судебных приставов, стало известно, что почти 8 млн россиян являются злостными неплательщиками за услуги ЖКХ.

Эксперты объясняют рост долгов падением доходов граждан и их недовольством работой УК. По мнению опрошенных изданием экспертов, чтобы решить проблему, надо наладить досудебное урегулирование споров с должниками.

Ранее юрист предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами