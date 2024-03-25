Новый законопроект должен облегчить бремя жилищных организаций и граждан

Государственная дума Российской Федерации до конца весенней сессии приступит к рассмотрению законопроекта, который может освободить управляющие компании от коммунальных долгов банкротов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам председателя комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Пахомова, в парламенте поддерживают внесудебное банкротство, чтобы у социально незащищенных граждан, которые имеют небольшой долг, существовала возможность начать жизнь с чистого листа.

Он подчеркнул, что в подобной ситуации ни управляющие компании, ни другие собственники в домах, где живет банкрот, не должны искать способы заплатить не только за себя, но и за должника.

До этого, по данным Федеральной службы судебных приставов, стало известно, что почти 8 млн россиян являются злостными неплательщиками за услуги ЖКХ.

Эксперты объясняют рост долгов падением доходов граждан и их недовольством работой УК. По мнению опрошенных изданием экспертов, чтобы решить проблему, надо наладить досудебное урегулирование споров с должниками.

Ранее юрист предупредил, из-за чего можно лишиться льгот и субсидий.