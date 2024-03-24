В ГД упрекнули Запад в попытках столкновения России с исламским миром

Западные страны заинтересованы в том, чтобы спровоцировать столкновение России с исламским миром, теракт в московском концертном зале «Крокус Сити Холле» не похож на теракты ИГИЛ (организация запрещена в России)*. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в эфире передачи «Большая игра» на «Первом канале».

«Это, конечно, очень подозрительная история с точки зрения вовлеченности <...> западных стран», — заявил он.

По мнению депутата, исламский мир питает симпатию к Российской Федерации в связи с тем, что страна выступает за многополярность и создание Палестинского государства.

Затулин также обратил внимание, что подозреваемые в нападении на «Крокус Сити Холл» двигались в сторону Украины, тогда как перейти границу без предварительных договоренностей не представляется возможным.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее мужчина пробил кирпичную стену подсобки и спас 15 человек из «Крокуса».