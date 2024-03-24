Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решительно осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, сообщает РИА Новости.

По его словам, организация выражает глубокие соболезнования родным и близким жертв и пострадавших, скорбит по погибшим. От лица ШОС генсек пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

Он также отметил, что ШОС твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин отправил президенту РФ Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе», Китай поддерживает усилия РФ по поддержке национальной безопасности.

24 марта ГУ МЧС Московской области сообщило, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе трое детей. Число пострадавших при этом увеличилось до 152.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.