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Эксперт: ФАБ-3000 будут применять для штурмов объектов по типу «Азовстали»

Военный эксперт Леонков рассказал о применении ФАБ-3000 для укрепленных объектов

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Минобороны России

Согласно заявлению российского военного эксперта Алексея Леонкова, трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000, производство которой запущено в России, обладает уникальной разрушительной силой, что делает ее идеальным средством для атаки на укрепленные районы, наподобие мариупольской «Азовстали». Об этом он рассказал РИА Новости.

Министерство обороны России сообщило о проверке выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, где начато массовое производство ФАБ-3000 с февраля 2024 года. Эксперт Леонков отметил, что эти бомбы использовались ранее в зоне СВО при штурме «Азовстали», но производство было приостановлено.

Теперь современные технологии позволят использовать ФАБ-3000 как высокоточное оружие с помощью баллистических вычислителей сброса.

Леонков подчеркнул, что установка универсального модуля планирования и коррекции на бомбу позволит сбрасывать ее с большого расстояния, минимизируя риск для самолета-носителя от противовоздушной обороны противника. Он также отметил, что использование обновленной версии ФАБ-3000 после нового производства в рамках специальных военных операций будет еще более эффективным и страшным для противника.

До этого сообщалось, что производство трехтонных авиабомб наладили в Нижнем Новгороде.

Ранее военный эксперт Кнутов заявил, что украинские системы ПВО бессильны перед ФАБ-500.

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