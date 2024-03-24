Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров назвал ЕС агрессивным придатком НАТО

Лавров: РФ понимает выбор Сербии, но ЕС стал агрессивным придатком НАТО

close
100%
Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва понимает позицию Сербии о евроинтеграционном выборе, но в настоящее время Евросоюз, по его словам, стал агрессивным придатком НАТО и оказывает давление на Белград. Слова министра приводит ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем позицию, которую президент Сербии (Александр Вучич, — «Газета.Ru») излагает, заявляя о том, что народ сделал европейский, евроинтеграционный выбор», — отметил он.

Лавров добавил, что сейчас Евросоюз является «достаточно агрессивной структурой», которая утратила свою геополитическую самостоятельность и стала военно-экономическим придатком НАТО.

Также президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не считает дерзким поведением операцию военных РФ по захвату аэропорта Приштины во время событий в Югославии 1999 года и не придает ей столь большого значения, как некоторые наблюдатели. Кроме того, Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии.

Ранее Лавров заявил, что Франция хочет подорвать позиции Германии в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами