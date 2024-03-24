Лавров назвал ЕС агрессивным придатком НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва понимает позицию Сербии о евроинтеграционном выборе, но в настоящее время Евросоюз, по его словам, стал агрессивным придатком НАТО и оказывает давление на Белград. Слова министра приводит ТАСС.

«Мы прекрасно понимаем позицию, которую президент Сербии (Александр Вучич, — «Газета.Ru») излагает, заявляя о том, что народ сделал европейский, евроинтеграционный выбор», — отметил он.

Лавров добавил, что сейчас Евросоюз является «достаточно агрессивной структурой», которая утратила свою геополитическую самостоятельность и стала военно-экономическим придатком НАТО.

Также президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не считает дерзким поведением операцию военных РФ по захвату аэропорта Приштины во время событий в Югославии 1999 года и не придает ей столь большого значения, как некоторые наблюдатели. Кроме того, Путин назвал огромной трагедией события 1999 года в Югославии.

Ранее Лавров заявил, что Франция хочет подорвать позиции Германии в ЕС.