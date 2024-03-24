Путин проведет совещание с Совбезом на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета Безопасности. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин в эфире телеканала «Россия 1».

Помимо этого, Путин должен совершить несколько плановых телефонных звонков дипломатического характера, провести совещание по экономическим вопросам, а также отправиться в региональную поездку, отметили в программе «Москва. Кремль. Путин».

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал своевременно сообщить журналистам о проведении заседания Совбеза РФ на тему теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

23 марта Путин обратился к россиянам, рассказал о деталях расследования по факту теракта и объявил воскресенье днем национального траура. Подробнее о словах президента — в материале «Газеты.Ru».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в исполнении теракта задержали в Брянской области 23 марта.

Ранее появились кадры с Путиным в первые минуты после теракта в «Крокусе».