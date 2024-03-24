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Медведев пообещал отомстить всем причастным к организации теракта в «Крокусе»

Медведев назвал причастных к теракту в «Крокусе» легальной и главной целью РФ

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал отомстить всем причастным к организации теракта в «Крокус Сити Холле», назвав их «легальной и главной целью». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки», — написал Медведев.

К посту он прикрепил песню группы «Пикник» с одноименным названием.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» вела трансляцию событий.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что силовики задержали всех четверых непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе». Глава государства также объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее Медведев пригрозил репрессиями организаторам теракта в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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