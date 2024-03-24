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Раскрыта информация о попытке покушения «Аль-Каиды»* на президента США

Reuters: «Аль-Каида» пыталась совершить покушение на Билла Клинтона в 1996 году

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AP

Террористическая группировка «Аль-Каида» (организация запрещена в России) пыталась совершить покушение на Билла Клинтона в период его пребывания в должности президента США в 1996 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные агентов Секретной службы США.

Клинтон приезжал на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоялся в столице Филиппин Маниле. Перед приземлением самолета с главой государства его служба безопасности получила информацию, что на пути следования кортежа Клинтона находится взрывное устройство. Позднее спецслужбы Филиппин обезвредили само взрывное устройство и обнаружили джип с автоматами внутри.

Отмечается, что данная попытка покушения на американского лидера почти не упоминалась как в отчетах правительства Соединенных Штатов, так и в документах самой «Аль-Каиды». По данным агентства, должного расследования проведено не было.

До этого президент России Владимир Путин во время интервью журналисту Такеру Карлсону поделился историей о своей встрече с экс-президентом США Биллом Клинтоном в Кремле в начале 2000-х годов. Тогда они обсуждали возможность вступления России в НАТО.

Ранее Билл Клинтон высказался о возможном партнерстве России и США.

*   организация запрещена в России
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