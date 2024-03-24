Посол РФ в США возложил цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта в Подмосковье

Российский посол в США Анатолий Антонов возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске. Об сообщили в Telegram-канале диппредставительства РФ.

«Сотрудники посольства также присоединились к мемориальной акции», — уточнили в сообщении.

Американцы с 22 марта несут букеты и мягкие игрушки ко входу в российское посольство на на Висконсин-авеню. Также в диппредставительстве выразили благодарность всем неравнодушным к трагедии.

До этого МИД России ответил на обвинения Зеленского после теракта в «Крокусе». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратила внимание, что украинские власти обвиняют в теракте Россию, в то время как в Вашингтоне действия боевиков решительно осудили.

В ночь на 24 марта стало известно, что самая высокая башня в мире Бурдж-Халифа окрасилась цветами флага РФ в связи с терактом в «Крокусе».

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.