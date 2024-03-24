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Президент Израиля осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Израиля осудил теракт в «Крокусе» и выразил соболезнования семьям погибших

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Его слова приводит РИА Новости.

«Я решительно осуждаю вчерашний варварский теракт под Москвой, унесший жизни многих невинных жертв. Сейчас я разговаривал с послом России и передал свои соболезнования от имени народа Израиля семьям погибших», — сказал он.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Все подробности «Газета.Ru» собрала в отдельном материале.

Вечером 23 марта спасательная операция на месте теракта была завершена, поисковая пока продолжается. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, за сутки из-под завалов достали 133 тела, на данный момент идентифицированы личности 50 жертв трагедии, далее последует опознание родственниками.

Ранее власти Абхазии объявили 24 марта днем траура из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

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