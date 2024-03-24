В Словакии пройдет второй тур выборов президента

Спикер Национального совета Словакии, глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини и бывший министр иностранных дел республики Иван Корчок вышли во второй тур президентских выборов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, сообщает ТАСС.

Голосование запланировано на 6 апреля. По результатам последних опросов населения, победу в нем одержит Пеллегрини. Он сможет набрать примерно на 10% голосов граждан больше, чем Корчок.

По мнению обозревателей Bloomberg, победа Пеллегрини может помочь закрепить пророссийский сдвиг в политике Словакии. Разделяет это мнение и словацкая оппозиция, к примеру экс-премьер Эдуард Хегер. «Президентские выборы решат, действительно ли Словакия останется в западном клубе или присоединится к Венгрии и Белоруссии», — отметил Хегер.

До этого в ЕС пригрозили Словакии, что могут перекрыть ей доступ к фондам Евросоюза из-за политики правительства, которое двигается по «нелиберальному пути».

Ранее сообщалось о расколе Чехии и Словакии из-за ситуации на Украине.