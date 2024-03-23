Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спецслужбы Белоруссии помогли задержать устроивших теракт в «Крокус Сити Холле»

Посол Крутой: спецслужбы РБ не дали уйти устроившим теракт в «Крокус Сити Холле»

close
100%
Yulia Morozova/Reuters

Спецслужбы Белоруссии помогли коллегам из России не дать преступникам, устроившим теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» перейти границу. Об этом сообщил российский посол в Белоруссией Дмитрий Крутой, передает «БелТА».

Дипломат заявил, что глава Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим российским коллегой.

«И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам через нашу общую границу», — сказал Крутой, подчеркнул, что задача была выполнена.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы полка «Ахмат-Россия» Минобороны России участвовали в задержании в Брянской области четырех человек, которые участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в спецслужбе.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее СК призвал россиян предоставить имеющиеся у них сведения о теракте в «Крокусе».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами