Спецслужбы Белоруссии помогли задержать устроивших теракт в «Крокус Сити Холле»

Спецслужбы Белоруссии помогли коллегам из России не дать преступникам, устроившим теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» перейти границу. Об этом сообщил российский посол в Белоруссией Дмитрий Крутой, передает «БелТА».

Дипломат заявил, что глава Комитета государственной безопасности находится на прямой связи со своим российским коллегой.

«И фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам через нашу общую границу», — сказал Крутой, подчеркнул, что задача была выполнена.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы полка «Ахмат-Россия» Минобороны России участвовали в задержании в Брянской области четырех человек, которые участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в спецслужбе.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее СК призвал россиян предоставить имеющиеся у них сведения о теракте в «Крокусе».