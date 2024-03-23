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Захарова призвала США помнить, как заявляли о связи теракта в «Крокусе» с ИГ*

Захарова: США не должны забывать, как увязали теракт в Подмосковье с ИГ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после известия о том, что совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» террористы намеревались пересечь российско-украинскую границу и имели контакты с украинской стороной, обратила внимание на то, что информационно-политическая среда увязала происшествие с деятельностью запрещенной ИГИЛ (организация запрещена в России). Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Главное, чтобы американские власти не забыли, как их информационно-политическая среда увязала террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холл», с запрещенной террористической организацией ИГИЛ», — подчеркнула она.

По ее словам, теперь достоверно известно о том, что террористы намеревались попасть на Украину, которая в течение 10 лет посредством Запада превращалась в центр распространения терроризма в Европе.

До этого Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) сообщал, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, планировали перейти российско-украинскую границу и имели контакты на украинской стороне.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее в Госдуме пообещали быстрее завершить СВО на фоне теракта в «Крокусе».

*   организация запрещена в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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