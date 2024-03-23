Президент Финляндии отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

Президент Финляндии Александр Стубб назвал теракт в «Крокус Сити Холле» шокирующим. Об этом он заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Новости из Москвы шокируют. Наши мысли с жертвами и их близкими», — подчеркнул он.

До этого министерство иностранных дел Таджикистана назвало фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».