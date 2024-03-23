В США смогли избежать «шатдауна» правительства

Сенат конгресса США одобрил законопроект о продлении выделения денежных средств на функционирование большей части американского правительства и ведомств на сумму $1,2 трлн, таким образом, в США удалось избежать «шатдауна» (приостановки работы правительства). Об этом сообщает New York Times.

«После нескольких часов задержки сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за законопроект на сумму 1,2 триллиона долларов, предназначенный для финансирования более половины правительства, отправив эту меру на стол президента Байдена», — говорится в сообщении издания.

За законопроект проголосовали 74 американских сенатора, против — 24.

Отмечается, что продолжение финансирования деятельности американского правительства, в соответствии с поддержанным сенатом США законопроектом, предусмотрено до конца сентября 2024 года (конца финансового года).

До этого президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства, который ранее был согласован с обеими палатами конгресса.

Ранее сообщалось, что бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне $1,6 трлн.