Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США смогли избежать «шатдауна» правительства

NYT: сенат США одобрил финансирование правительства, избежав шатдауна

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Сенат конгресса США одобрил законопроект о продлении выделения денежных средств на функционирование большей части американского правительства и ведомств на сумму $1,2 трлн, таким образом, в США удалось избежать «шатдауна» (приостановки работы правительства). Об этом сообщает New York Times.

«После нескольких часов задержки сенат подавляющим большинством голосов проголосовал за законопроект на сумму 1,2 триллиона долларов, предназначенный для финансирования более половины правительства, отправив эту меру на стол президента Байдена», — говорится в сообщении издания.

За законопроект проголосовали 74 американских сенатора, против — 24.

Отмечается, что продолжение финансирования деятельности американского правительства, в соответствии с поддержанным сенатом США законопроектом, предусмотрено до конца сентября 2024 года (конца финансового года).

До этого президент США Джо Байден подписал законопроект о продлении финансирования работы правительства, который ранее был согласован с обеими палатами конгресса.

Ранее сообщалось, что бюджет американского правительства на 2024 год согласован на уровне $1,6 трлн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами