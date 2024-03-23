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В МИД Литвы прокомментировали теракт в «Крокус Сити Холле»

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал «не отвлекаться» после теракта в «Крокусе»

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Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал «не отвлекаться» после теракта в «Крокус Сити Холл», который унес жизни десятков россиян. Пост литовский министр опубликовал в социальных сетях.

«Давайте не терять фокус», — пишет Ландсбергис.

С английского языка это словосочетание также можно перевести, как призыв «не отвлекаться». Пост главы литовского внешнеполитического ведомства вышел в 22.34 по московскому времени, или в 21.34 по вильнюсскому. На тот момент уже появились сообщения в мировых СМИ насчет трагедии в концертном зале.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к инциденту в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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