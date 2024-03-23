МИД Франции прокомментировал теракт в «Крокусе»

Министерство иностранных дел (Франции выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает на странице французского МИДа в социальной сети X (бывший Twitter).

«Изображения, доходящие до нас из Москвы, ужасны. Наши мысли с жертвами и ранеными, а также с российским народом», — сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве Франции также заявили о необходимости установить «все обстоятельства этих одиозных действий».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Позднее сообщалось, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) взяло ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».