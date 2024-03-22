Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИДе заявили, что США знали о будущей трагедии в «Крокус Сити Холле»

Мирошник заявил, что США знали о подготовке теракта в «Крокусе»

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Соединенным Штатам было известно о подготовке террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Циничный, подготовленный кровавый теракт. О его подготовке почему-то заблаговременно знали американцы, точно указывая на «места скопления людей» и «концерты». Боевики, судя по видеокадрам, явно с боевым опытом или выучкой», — пишет Мирошник.

Дипломат также отметил, что террористы не брали заложников, а только расстреливали посетителей и работников «Крокуса», стреляя без разбору, по первому попавшемуся человеку.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома по поводу инцидента в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами