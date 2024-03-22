В МИДе заявили, что США знали о будущей трагедии в «Крокус Сити Холле»

Соединенным Штатам было известно о подготовке террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Циничный, подготовленный кровавый теракт. О его подготовке почему-то заблаговременно знали американцы, точно указывая на «места скопления людей» и «концерты». Боевики, судя по видеокадрам, явно с боевым опытом или выучкой», — пишет Мирошник.

Дипломат также отметил, что террористы не брали заложников, а только расстреливали посетителей и работников «Крокуса», стреляя без разбору, по первому попавшемуся человеку.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома по поводу инцидента в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».