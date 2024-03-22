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Путину сообщили о теракте в «Крокусе»

Песков: Путину доложили о стрельбе в «Крокусе» в первые минуты произошедшего

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего, передает РИА Новости.

«В первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» президенту было доложено о начале стрельбы», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что президент получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Он добавил, что Путин дал все необходимые указания.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с инцидентом в «Крокус Сити Холле».

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».

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