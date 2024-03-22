Соскин описал реакцию украинских властей на удары России по энергообъектам

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале заявил, что президент Украины Владимир Зеленский шокирован и растерян после удара России по энергетическим объектам Украины.

«Сегодня был страшнейший удар, ночь опять будет плохая. И, к сожалению, мы видим, что Зеленский находится в шоке. Возможно он даже растерялся – он и его окружение», — сказал он.

Кроме этого, Соскин предположил, что Россия на этом не прекратит удары, и призвал жителей Украины готовиться к следующим дням.

22 марта сообщалось, что Россия нанесла удары по украинским объектам энергосистемы. В некоторых регионах либо нет электричества, либо введен режим аварийных отключений. У жителей также перебои с водой, интернетом и мобильной связью. Запорожской АЭС грозит блэкаут. Глава «Укргидроэнерго» заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС остановила работу после пожара и повреждений. В Госдуме ночную атаку назвали местью за обстрелы Белгорода и приграничных территорий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в нескольких регионах страны были повреждены порядка 20 электрических подстанций.

Ранее стало известно, что более тысячи шахтеров на Украине остались под землей из-за проблем с электричеством.