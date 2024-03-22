В МИД Австрии отреагировали на использование замороженных активов России

Глава министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг порекомендовал с осторожностью подойти к вопросу использования заблокированных активов России. Его слова передает ТАСС.

По оценке министра, конфискация и освоение финансовых активов России свидетельствует о посягательстве на право собственности и должно быть тщательно продумано.

«С правовой точки зрения все должно быть безупречно», — заявил он в ходе заседания комитета по внешней политике в нижней палате парламента.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что на заседании обсуждалось использование процентов, набежавших с момента блокировки активов РФ.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил начать тратить прибыль от замороженных активов России на военную поддержку Украины. Дипломат уточнил, что, согласно его плану, 90% прибыли будут перечислять через Европейский фонд мира, а еще 10% поступят в бюджет ЕС с целью последующего перечисления Киеву.

Ранее Песков раскритиковал предложение Борреля по использованию доходов от активов РФ.