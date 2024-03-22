Россия закрыла въезд нескольким десяткам жителей Канады

Россия ввела санкции в отношении 56 жителей Канады. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД РФ.

«Въезд в Российскую Федерацию закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что данные меры были предприняты в ответ на постоянно вводимые правительством Джастина Трюдо санкции против представителей руководства РФ, а также делового сообщества, научных кругов и гражданского общества.

3 марта Канада ввела новые санкции против России из-за Алексея Навального. В частности, в черный список попал начальник исправительной колонии в поселке Харп, где содержался Навальный.

1 марта Канада ввела дополнительный запрет на импорт российских алмазов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.