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Макрон рассказал о поддержке Украины Западом

Макрон заявил, что Запад будет поддерживать Украину так, как потребуется

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется «перед лицом любых возможных атак» на Украину со стороны Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон подчеркнул, что создал стратегическую двусмысленность, которую поддерживают все больше стран, выразившие желание поддерживать Украину так долго, насколько этого потребует ситуация.

Он добавил, что многие на Западе верят в то, что Россия «не остановится на Украине».

До этого Макрон заявил, что Евросоюз планирует ускорить деятельность по использованию российских активов за рубежом на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Французский лидер отметил, что участники саммита выразили приверженность поддержке Украины столько, сколько это будет необходимо.

22 марта председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор примет зеркальные меры в случае освоения Евросоюзом заблокированных активов.

Ранее французский политик заявил об изоляции Макрона на Западе из-за агрессии в адрес РФ.

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