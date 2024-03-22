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Небензя: Зеленский нарушил Конституцию и станет нелегитимным в конце мая

Небензя: Зеленский после отмены выборов станет нелегитимным президентом с 21 мая

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MFA Russia/Global Look Press

Самостоятельное решение украинского президента Владимира Зеленского не проводить президентские выборы сделает его нахождение на посту главы государства незаконным с 21 мая. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, чьи слова приводит ТАСС.

«Единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы <...> делает его нелегитимным с 21 мая», — сказал он на заседании Совета Безопасности.

По оценке постпреда, украинский лидер нарушил Конституцию республики, отказавшись от идеи проведения выборов, из-за страха их проиграть.

«Еще и сам себе законодательно запретил какие-либо переговоры с Россией», — подчеркнул Небензя.

Он также выразил недоумение касательно проведения мирных переговоров РФ и Украины, если Зеленский со своей стороны наложил на это запрет.

Некоторое время назад президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Украины Владимир Зеленский был намного успешнее в роли комедианта, чем в роли лидера нации.

Ранее Зеленский анонсировал новые удары по территории России.

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