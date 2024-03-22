Стало известно, когда рассмотрят заявку Подносовой на пост главы Верховного суда

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 1 апреля рассмотрит заявку зампреда Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность главы суда. Об этом сообщается в повестке заседания ВККС, опубликованной на официальном сайте.

«Подлежит рассмотрению 1 апреля 09:30 заявление Подносовой Ирины Леонидовны о даче рекомендации кандидатом на должность председателя Верховного суда РФ», — говорится в документе.

Это единственный претендент, который подал документы на должность.

До этого Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что заместитель председателя Верховного суда России Ирина Подносова является одним из кандидатов на пост главы ВС.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин высказал мнение, что должность председателя Верховного суда России, вероятнее всего, займет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил, как рассматривать дела о добровольной сдаче военных в плен.