Политолог назвал последствия иска 16 штатов США к Байдену из-за СПГ

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал известие о том, что власти 16 американских штатов обратились к Белому дому за разрешением на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). По мнению эксперта, лидер США Джо Байден решил веред выборами вернуть доверие части избирателей, ограничив экспорт углеводородов, чтобы замедлить инфляцию и рост цен на топливо. Однако это решение вызвало недовольство ряда штатов.

«Однако я думаю, что иск слабо повлияет на ход президентской гонки. Дело в том, что республиканцы в любом случае недовольны этим решением. Демократы данный шаг президента одобряют, так как выступают за развитие зеленой повестки. Торможение роста цен на энергоносители также вряд ли даст Байдену значительную поддержку избирателей», — отметил Дудаков.

22 марта агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на решение окружного суда штата Луизиана, что власти 16 американских штатов обратились к Белому дому за разрешением на экспорт СПГ, в первую очередь в Европу.

Как заявил генеральный прокурор штата Техас Кен Пэкстон, «односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и конституционный порядок».

Ранее Япония нарастила импорт российского СПГ.