Энергетики оценили ущерб от остановки ДнепроГЭС на Украине

Выведение из рабочего режима крупнейшей украинской Днепровской ГЭС в первую очередь парализует работу оборонных предприятий страны, считает д.т.н., член Общественного совета Минэнерго РФ Владимир Тетельмин. Удар наносился только по машинному отделению, чтобы поразить помещение с гидрогенераторами и трансформаторами, обеспечивающими работу оборонки и железные дороги, заявил он в беседе с НСН.

Поражать опорные сооружения – плотины ГЭС, никто не собирается, убежден эксперт. Он подчеркнул, что удар по ГЭС – это только способ прервать снабжение оборонного комплекса Украины. В том числе, работу вынужденно приостановят заводы, на которых изготавливаются ракеты и другое вооружение.

«С российской гуманной точки зрения, никто бомбить не будет, разрушать не будет. Никто не решился бы на это», — подчеркнул Тетельмин.

Для Украины подобная ситуация чревата многими негативными последствиями, так как даже один день простоя крупных оборонных предприятий в сложившихся условиях обходится очень дорого, подчеркнул энергетик.

Напомним, минувшей ночью Россия нанесла удары по украинским объектам энергосистемы, в результате чего многие регионы остались без электричества, а крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС остановила работу. Ночную атаку в Госдуме назвали местью за обстрелы Белгородской области и других российских регионов, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские СМИ сообщили о последствиях отключения электричества в Харькове.