ЕС ввел персональные санкции против физлиц РФ в связи со смертью Навального

Евросоюз ввел персональные санкции против физлиц и организаций из-за смерти Навального. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы.

Ограничения коснутся колоний ИК-3 и ИК-6, а также 30 физлиц, включая представителей судейского корпуса и руководства колоний.

Персональные ограничения предусматривают запрет на поездки в страны Евросоюза для физлиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций на европейской территории. Санкции введены «за серьезные нарушения прав человека в мире».

До этого президент России Владимир Путин назвал Алексея Навального по фамилии и заявил, что его смерть является печальным событием.

Путин рассказал, что ему предложили обменять Навального на «тех, кто находится в западных странах».

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Ранее Песков рассказал о шансах Юлии Навальной приехать в Россию.