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На Украине подтвердили, что США призывали Киев не бить по российским НПЗ

Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила призывы США не бить по НПЗ России

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Global Look Press

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, выступая на Киевском форуме безопасности, подтвердила, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на трансляцию выступления.

«Мы понимаем призыв американских партнеров, но мы воюем теми возможностями, теми ресурсами и теми практиками, которые имеются у нас сегодня», — заявила она.

До этого Financial Times писала, что Соединенные Штаты призвали Киев прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы. Также в Белом доме опасаются ответных ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины, на которую опираются государства Запада.

До этого в Харькове уничтожили причастных к атакам на Белгород офицеров ГУР.

Ранее власти Украины заявили о масштабной атаке на объекты энергетики.

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