В ФРГ призвали лишить пособий украинских беженцев

Депутат оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Флориан Хан призвал лишить украинских беженцев пособий и вместо этого вручать им повестки. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.

«Выплаты Bürgergeld (пособий по безработице. — «Газета.Ru») косвенно срывают оборонные усилия Украины, а также не соответствуют нашему пониманию воинской повинности и защиты собственной страны», — отметил депутат.

Он добавил, что примерно 125 тысяч военнообязанных украинцев находятся на территории Германии, и они получают пособие в качестве беженцев.

До этого издание «Фонтанка» после проведения собственного расследования писало, что на нелегальном рынке появилось множество предложений от мошенников для жителей стран СНГ о приобретении «нового способа путешествий и переездов без границ» — украинского паспорта.

Ранее в Германии выявили «фальшивых украинцев», получающих пособия как беженцы.