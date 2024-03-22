Многочисленные потери Украины в рамках конфликта могут привести к «концу украинского народа». Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom выразил бывший разведчик США Скотт Риттер.

«Мы увидим конец украинского народа… Это трагическая реальность», — подчеркнул Риттер, отметив, что Украина потеряла в конфликте более трех миллионов человек.

До этого экс-начальник генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией следует исчислять миллионами, а не сотнями тысяч.

Он подчеркнул, что Украина терпит поражение в конфликте и для Киева складывается «очень и очень драматическая» ситуация».

Военный высказал точку зрения, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского в должности главкома ВСУ не изменила ситуации на линии соприкосновения и перед Сырским стоят те же задачи и проблемы.

Ранее в США заявили о неспособности победить Россию в гонке вооружений.